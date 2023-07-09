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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

أطهر الطاهر
أطهر الطاهر

يدين النادي الأهلي بجزء من الفضل في تتويجه بدوري أبطال أفريقيا إلى أطهر الطاهر لاعب منتخب السودان ونادي الهلال السوداني، الذي أضاع ركلة جزاء حاسمة في الوقت القاتل من لقاء الهلال ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في دور المجموعات الذي انتهى بالتعادل 1-1، مما حافظ على حظوظ الأهلي في بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال.

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ضربة موجعة للاعب دولي

قرّر نادي الهلال السوداني، الاستغناء عن لاعبه أطهر الطاهر، ليرحل عن الفريق رسميًا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون إعلان الأسباب.

وكشفت تقارير رياضية سودانية، أن قرار نادي الهلال السوداني بالاستغناء عن أطهر الطاهر، جاء بسبب مطالبات الجماهير وغضبهم من اللاعب، خاصة أن نسبة كبيرة من الجماهير يرون أن الطاهر تسبب في خروج الهلال من البطولة، في فرصة لن تسنح له كثيرًا.

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الاستجابة لمطالب الجماهير

وأوضحت التقارير، أن الإدارة قررت الاستجابة للمطالب الجماهيرية، خاصة بعد تراجع مستوى اللاعب في الموسم المنقضي، وعدم تقديم أداء قوي.
ورغم تبرير إدارة النادي قرارها بسوء مستوى اللاعب، لا يزال الطاهر جزءاً أساسياً من قوام المنتخب السوداني، ويؤدي بشكل جيد، إلا أن هتافات جماهير الهلال ضده تتسبب في إحباطه وخروجه عن تركيزه.

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وش الخير على الأهلي

يرتبط اسم اللاعب السوداني أطهر الطاهر مع جماهير النادي الأهلي، خاصة بعد ما كان أحد العناصر الأساسية التي أدت للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.

وأضاع أطهر الطاهر ركلة جزاء حاسمة في مباراة الهلال ضد صن داونز في دور مجموعات دوري الأبطال، والتي أطاحت بفريقه من البطولة وصعدت بالأهلي لدور ربع النهائي، ومواصلة المشوار حتى المباراة النهائية.

وحقق الأهلي الفوز في النهائي على الوداد المغربي، ليتوج باللقب الحادي عشر في تاريخه على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في كازابلانكا.

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أغلقت الصفحة نهائيًا

عقب خروج الهلال من البطولة، قال الطاهر: أغلقت صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا بمجرد خروجي مع فريق الهلال منها.

وأنهى صاحب الـ26 عاما قائلا: "كرة القدم بها المكسب والخسارة، وما حدث في ركلة الجزاء سوء توفيق، وهذا الأمر قد أوضحته في اعتذاري لجماهير نادي الهلال بوقت سابق عقب خروجنا، ولا يوجد شيء آخر لأقوله، وتركيزي كله مع منتخب بلادي في المعسكر الحالي".

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جماهير الأهلي تطالب بتكريم اللاعب

شهدت الساعات الماضية، ردود فعل قوية من جانب جماهير النادي الأهلي، بعد اتخاذ نادي الهلال السوداني، قراراً برحيل أطهر الطاهر عن الفريق، وعدم استمراره.

وطالب عدد كبير من جمهور الأهلي بالتعاقد مع اللاعب حتى ولو جلس على دكة البدلاء، لما له من فضل كبير على إحراز الأهلي للبطولة 11 في تاريخه الأفريقي.

وكانت جماهير الأهلي وجهت الشكر للاعب أطهر الطاهر بعد إهداره ركلة الجزاء، التي ساهمت في تأهل المارد الأحمر لربع النهائي ومن ثم التتويج باللقب على حساب الوداد المغربي.

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