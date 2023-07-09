تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

خلال ساعات فقط، تحول مصيف جمصة إلى خلية نحل، ما بين سيارات إسعاف وقوات أمن وسيارات حماية مدنية بعد أن تعرضت المدينة إلى كارثة حقيقية، بسقوط إحدى الألعاب بالملاهي وسقوط جرحى، وكذلك اشتعال النيران في السوق المجاور.

سقوط لعبة بملاهي جمصة

شهدت منطقة الألعاب الترفيهية بمدينة جمصة، حادث سقوط لعبة بالملاهى، ما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، ونقل 7 حالات لمستشفى جمصة المركزى، و3 حالات أخرى لمستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة.

جاء الحادث لعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان، وهو ما تسبب في سحب تراخيص جميع الملاهى المتواجدة داخل المصيف، وفصل التيار الكهربائى عنهم.

تحرك أمني سريع

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بسقوط لعبة داخل منطقة الألعاب الترفيهية ووجود جرحى ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث وضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين سقوط لعبة" المنخل" وذلك خلال تشغيلها، وإصابه 10 أشخاص بجروح متفرقه.

حريق مروع يصيب المواطنين بإختناق

مع بدأ التحقيقات وعمليات نقل المصابين، اندلع حريق في معرض أحذية في شارع آمون بمنطقة السوق بجمصة، وتعالت ألسنة النيران والدخان وسط حالة من الفزع بين المصطافين، وهرع المواطنون في محاولة للمساعدة في إخماد الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما سادت حالة من الهلع والخوف لدى المواطنين، ونجحت جهود الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق واجراء عمليات التبريد.

ونجحت سيارات الإسعاف في إنقاذ 10 أشخاص أصيبو باختناقات، إثر استنشاق الدخان الكثيف الذي ملئ الشارع، فيما بدأت النيابة التحقيقات.