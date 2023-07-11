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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالأسماء| 13 لاعبا خارج الأهلي.. وكولر لا يريد هؤلاء

صدى البلد

لا صوت يعلو في الشارع الكروي المصري، عن صوت مباراة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، وتنشغل الجماهير بقوائم الراحلين عن القطبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، لا سيما بعد ما تردد عن رحيل العديد من الأسماء عن القلعتين الأحمر والأبيض،  ويبدو أن الأهلي سيكون الأكثر تصفية للاعبيه، واستبدال الراحلين بآخرين يتناسبون مع حجم البطولات التي يشارك فيها.

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المايسترو كولر يعزف نغمة الراحلين

وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتأكد رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق بشكل نهائي، فيما دخل بعض اللاعبين قائمة الراحلين عن الأهلي، على أن يحسم موقفهم مارسيل كولر، بعد حسم لقب الدوري الممتاز عقب لقاء الزمالك في القمة، المقرر له يوم الخميس المقبل.

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قائمة الراحلين عن الأهلي

رحل حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة القطري، رغم حاجة الفريق لجهوده، وكذلك عاد البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف نادي بوليفار البوليفي، بعد قضائه موسمًا واحدًا في صفوف النادي الأهلي.

كما تأكد رحيل الثنائي شادي حسين وأيمن أشرف بطلب من كولر، واقتربا من الانضمام إلى نادي زد، وهو الأمر ذاته بالنسبة لعلي لطفي، الذي طلب الرحيل إلى زد هو الآخر، بعد تأكد بقاء الشناوي وتصعيد مصطفى شوبير وحمزة علاء.

وتأكد رحيل الثنائي لويس ميكيسوني ووالتر بواليا، إلا أن صيغة الرحيل لا تزال تتم داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة النادي في فسخ عقديهما بالتراضي.

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مصير 6 لاعبين بين يدي لجنة الكرة

تبحث لجنة الكرة في النادي مصير السداسي «محمد الضوي كريستو، رأفت خليل، كريم الدبيس، محمد فخري، محمد أشرف، أحمد نبيل كوكا»، بعدما تلقوا عددا من العروض المحلية في الآونة الماضية، نظرًا لترحيب الجهاز الفني بخروجهم نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعقد كولر جلسة خلال الأيام المقبلة مع رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط، للحديث عن القائمة وحسم جميع الملفات، خاصة قائمة الراحلين، في ظل حسم القلعة الحمراء درع الدوري بشكل رسمي هذا الموسم بعد غياب موسمين.

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