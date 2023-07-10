محمد صلاح بين غاضب منه ومدافع عنه.. حكاية رقصة فرعون التي ألهبت الجماهير ضده

أثارت مقاطع فيديو وصور لكابتن منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يظهر فيها إلى جانب المطرب أحمد سعد، جدلاً على منصات التواصل في مصر والعالم العربي.

صلاح يرقص على أغنية ايه الناس الحلوة دي

نشر المطرب أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو وهو يغني ويرقص إلى جانب محمد صلاح وعدد من الأصدقاء، منهم لاعب المنتخب المصري أحمد حسن الملقب بـ"كوكا"، خلال إجازة في أحد الشواطئ اليونانية.

ورقص صلاح خلال الحفل الخاص بتفاعل كبير مع أغاني أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" و "وسع وسع".

كلاكيت تاني مرة

لم يكد الجمهور يستوعب فيديو رقص صلاح بين مؤيد ومعارض، حتى ظهر في ذات اليوم، في صورة نشرها الفنان محمد رمضان على حسابه الشخصي على إنستجرام، وهما على شاطئ البحر أرفقها بتعليق "يا حبيبي يا مو".

ووفق مصادر إعلامية، فإن صلاح وسعد ورمضان وعددا من نجوم الفن وكرة القدم والأصدقاء المقربين، يقضون إجازتهم السنوية هذا الصيف في مدينة ميكونوس اليونانية.

صلاح بيأكدها

وشارك محمد صلاح أيضاً على حساباته على مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من الصور لإجازته التي يقضيها في اليونان، وهو يستمع بالأجواء الساحلية هناك.

كذلك نشرت الإعلامية إنجي علي، التي سافرت مع ابنتها لليونان لتقضي الإجازة، صورتها مع صلاح وكتبت: "أسطورتنا يا رافع راسنا بنحبك".

جدل واسع بسبب صور صلاح

تفاعل جمهور وسائل التواصل ومعجبو النجوم المصريين الذين ظهروا في الحفلة "الراقصة" في اليونان، مع هذه المقاطع، بين منتقد بحده، وبين من اعتبرها حرية شخصية.

وكتب أحد المغردين منتقدا مهاجمي صلاح: "الأجواء أجواء مصيف وإجازة، وصلاح شاب مصري ناجح في مجاله، ووصل العالمية بتوفيق ربنا ثم اجتهاده، لا هو قديس ولا إمام جامع، وليس لأحد الحق في إجازته كيف يقضيها".

ووجهت إحدى المغردات انتقاداً لمحمد صلاح وأحمد سعد، قائلة: بستغرب من سعد وصلاح والأصدقاء الذين يحيون حفلاً "صاخباً" في إحدى الجزر اليونانية، في وقت تعاني فيه مصر ديوناً ومشاكل اقتصادية كبيرة.

ميدو يدافع عن فخر العرب

دافع أحمد حسام ميدو، عن الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بعد الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو يرقص مع الفنان أحمد سعد.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه الريمونتادا: "متعجب من الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح بعد رقصه مع أحمد سعد في إجازته الخاصة"، مضيفا: "بقينا نبص للناس في كل حاجة بتعملها ليه؟ واحد زي محمد صلاح سيبوه في حاله، ملكوش دعوة هو بيعمل ايه، بيستمتع بإجازته كل واحد بيستمتع بإجازته بطريقته الخاصة، صلاح نموذج لأي حد في الدنيا عايز ينجح وبيضرب بيه المثل في كل مكان وأطفال ليفربول يرون أن محمد صلاح قدوة بالنسبة لهم، عايزين ايه من محمد صلاح تاني".

واختتم: "أي شخص عشان يعمل شغله صح وبذهن صافي محتاج إجازة، ياريت الناس كلها تبقى زي محمد صلاح تعمل شغلها كويس وبعد كدة روح إجازتك".