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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

صدى البلد

تداول  رواد  مواقع  السوشيال  ميديا،  بحزن، صورة  تمثل  صدمة  لكل  من  شاهدها،  تم  نشرها  من  حساب  منسوب  إلى  ابنة  الفنان  والمطرب  إيمان  البحر  درويش،  عبر  موقع  فيسبوك، إثر تعرضه لوعكة صحية منذ فترة وحجزه بالعناية المركزة.

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صدمة الجمهور في إيمان البحر درويش

 

ظهر  في  الصورة  الفنان  إيمان  البحر  درويش،  نقيب  الموسيقيين  الأسبق  وقد  أصابه  المرض  بالضعف  والهزال،  وبدا  نحيفا  وقد  فقد  جزء  كبير  جدا  من  وزنه،  إضافة  إلى  فقدان  شعره  وإصابته  بالصلع.

 

وكتبت  أمنية  ابنة  الفنان  الكبير:  "سيشهد  التاريخ  أن  ده  بقى  إيمان  البحر  درويش"،  لتنهال  الدعوات  بالشفاء  للفنان  المريض  عبر  فيسبوك.

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مش محبوس ويحتاج للدعاء

وكتبت أمنية إيمان البحر درويش، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، في وقت سابق منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كشفت من خلاله عن مكان تواجد والدها، مؤكدة أنه تعرض لانتكاسة صحية دخل على أثرها للعناية المركزة.

 

وكتبت “أمنية” ابنة إيمان البحر درويش: "والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها، يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر.. وفين إيمان البحر؟.. أبويا بخير، ومش تحت سيطرة حد، وماحدش معتقله.. لكن هو في العناية المركزة؛ علشان حصل له انتكاسه.. فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام؛ ادعوله".

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غيبوبة لمدة عام

واختفى الفنان إيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية الأسبق، منذ أكثر من عام، وأكد البعض أن اختفائه قسريا، وخرجت أسرته تنفي تلك الشائعات، جملة وتفصيلا. 
وقال الإعلامي محمد الغيطي: "إيمان البحر درويش، كان غائب منذ فترة، وذلك بسبب ظروف صحية، بعد ان دخل فى غيبوبة لمدة عام بسبب عملية أجراها فى المخ".

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مطالب بتدخل الدولة لانقاذ رمز الغناء

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،  عن حالة الفنان الصحية، والأسباب المرضية التى وصلت به لهذه الحالة، حيث استنجد العديد من معجبيه بالدولة للتدخل للتأكد من خضوعه لإشراف طبي متميز وعلاجة على نفقة الدولة، على اعتباره صوت ورمز من رموز الغناء الطربي والوطني بمصر.

وتردد أن الفنان إيمان البحر درويش عاني منذ فترة من حالة اكتئاب شديدة أدت لتدهور حالته النفسية والصحية، وإصابته بضعف المناعة الحاد، وعدة أمراض جسدية يستلزم  على أثرها الخضوع لعناية طبية مستمرة، لربما تسببت في إصابته بمرض خبيث.

طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش صورة صدمت الجميع صدمة إيمان البحر درويش

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