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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

أثارت صورة الفنان إيمان البحر درويش حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا بعد أن نشرتها ابنته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو على فراش المرض. 

وكان آخر كلمات الفنان إيمان البحر درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: يا مصر لو على الموت أنا مت 100 مرة. 

إيمان البحر درويش 

نشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

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مرض إيمان البحر درويش

وظهر إيمان البحر درويش، وقد فقد شعره والكثير من وزنه، وبملامح متغيرة للغاية.

وسبق أن كتبت أمنية إيمان البحر درويش، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كشفت من خلاله عن مكان تواجد والدها، مؤكدة أنه تعرض لانتكاسة صحية دخل على أثرها للعناية المركزة.

وكتبت “أمنية” ابنة إيمان البحر درويش،: "والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها، يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر.. وفين إيمان البحر؟.. أبويا بخير، ومش تحت سيطرة حد، وماحدش معتقله.. ولكن هو في العناية المركزة؛ علشان حصل له انتكاسة.. فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام؛ ادعوله".

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فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

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