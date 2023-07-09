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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محدش وشه بينور .. تصريح غريب من شريف مدكور عن الحج وملابسه

شريف مدكور
شريف مدكور

نشر الإعلامى شريف مدكور تعليقا صادما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن حقيقة مقولة "الحجاج وشهم بينور فى الحج". 

وقال شريف مدكور : علي فكره محدش وشه بينور في الحج اللبس الأبيض والرخام الأبيض مع الضوء بيخلي الوش منور مش أكتر". 

شريف مدكور 

شريف مدكور وكورونا 

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تطورات حالته الصحية بعدما أعلن عن إصابته بكورونا بعد عودته من الحج.

وكتب رداً على شائعات تدهور حالته: "ايه الهبل اللي مكتوب ده موقع ضايع جالي كورونا ودي حاجة عادية ومتوقعة وانا في بيتي باخذ أدوية وكله تمام ولا في حاجة خطيرة ولا طلبت دعاء من حد”.

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أعلن الاعلامي شريف مدكور عن اصابة ايجابي كورونا عبر حسابه الشخصي فيسبوك.

وكتب شريف مدكور :"كورونا بوزتيف".

حكى الإعلامي شريف مدكور، عن تجربته مع مرض السرطان، وصعوبة العلاج الكيماوي الذي عانى منه منذ 4 سنوات

وقال في مقطع فيديو، عبر حسابه إنستجرام،: “تجربة العلاج الكيماوي صعبة، وبعده بتبقى محتاج تغذية كويسة، وشرب مية كتير، وكل واحد وحظه”.

وأضاف: “فيه ناس بتعدي منه وفيه ناس بيسيب تأثير معاها زيي كده، يعني أنا بقالي 4 سنين حاسس إن رجليا منملة طول الوقت، وشكلها مش هتخف، بس أنا خلاص اتعودت”.

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