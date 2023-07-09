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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

عادل إمام
عادل إمام

كشفت قناة العربية عن الفيلم الوثائقى الذى قامت بإنتاجه عن الفنان الزعيم عادل إمام والذى يحمل اسم “عادل إمام.. ذاكرة مصرية” والذى يتضمن كثير من التفاصيل عن حياة الفنية والشخصية. 

وركز الفيلم الوثائقى “عادل إمام .. ذاكرة مصرية” على فترة الإرهاب والتطرف التى كانت مسيطرة بقوة فى الثمانينات والتسعينات فى مصر وكيف استطاع الزعيم أن يحارب هذا الفكرة الإرهابى بأعماله الفنية، وأكد على أن القوى الناعمة تلعب دورا مهما فى المجتمع. 

شاهد الفيديو هنا 

محاولة اغتيال عادل إمام 

وكشف فيلم “عادل إمام .. ذاكرة مصرية” عن خطة اغتيال الزعيم وهو ما أقر واعترف به عضو الجماعة الإسلامية السابق محمد كروم والذى كشف عن تفاصيل تكليفه بمهمة اغتيال عادل إمام قائلا : كان والدى داخل السجن مع عدد من قيادات الجماعات الإسلامية وقابلت وقتها عبود الزمر وتحدثنا فى رغبة الجماعة الإسلامية بالخارج فى اغتيال محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الأسبق بداعى انه مضل وتابع للسلطة ولكن كان رأى عبود الزمر وقتها أن اغتياله يتسبب فى حالفة من الهياج الشعبى تضد الجماعة الإسلامية. 

وأوضح محمد كروم خلال فيلم “عادل إمام .. ذاكرة مصرية” : طالبنى بعدها باغتيال الزعيم عادل إمام كونه من الفنانين الذين يحاولون تشويه الإسلام من خلال أفلامه ويحارب الجماعات الإسلامية، خاصة أنه قدم عدد من الأعمال منها “الإرهابى” و"الإرهاب والكباب". 

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عادل إمام

وتضمن أيضا فيلم “عادل إمام .. ذاكرة مصرية” لقاء نادر مع الزعيم عادل إمام مع قناة العربية ويتحدث فيه عن تعرضه لعديد من التهديدات بالقتل والاغتيال على يد الجماعات الإسلامية، إلا أنه لم يتراجع وقرر أن يحاربهم بأعماله الفنية وذهب أيضا فى عقر دارهم فى أسيوط ليعرض مسرحيته الشهيرة “الواد سيد الشغال” وتلقى العديد من التهديدات بقتلة وأسرته أيضا. 

كما يتضمن فيلم “عادل إمام .. ذاكرة مصرية” عدد من شهادات الشخصيات العامة فى حق عادل إمام منهم فاروق حسنى وحلمى النمنم وزيرا الثقافة الأسبق. 

وأوضحت راندا أبو العزم، مدير مكتب العربية في مصر، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه تم الإعداد للفيلم على مدار 7 أشهرـ  الفنان عادل إمام لم يظهر بالفيلم ولكن تم الاستعانة بلقاءات سابقة له، ومدة الفيلم ساعة تقريبا، وتم عرض تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزعيم.    

الفيلم الوثائقى “عادل إمام ذاكرة مصرية” عادل إمام الزعيم عادل امام الفنان عادل إمام اغتيال عادل امام

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