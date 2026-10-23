مرسي: الهلال الأحمر يستند إلى شبكة وطنية ممتدة في جميع المحافظات قوامها نحو ٧٥ ألف متطوع

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري حظي برعاية كريمة من السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، بتولي سيادتها الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصري منذ عام 2025، بما يعكس ما يحظى به العمل الإنساني من اهتمام ودعم رفيع المستوى.

75 ألف متطوع فى الهلال الأحمر

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها على هامش المشاركة بمنتدى مصر 2026 أن الهلال الأحمر المصري يستند إلى شبكة وطنية ممتدة في جميع المحافظات، قوامها نحو ٧٥ ألف متطوع ومتطوعة معظمهم من الشباب والشابات المصريين، والذي تضاعف عددهم من ٣٥ ألف إلي ٧٥ ألف خلال العامين الماضيين، والذين لا يترددون لحظة في تلبية نداء الواجب الإنساني، ويضعون أنفسهم في الصفوف الأولى عند وقوع الأزمات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن هناك ١٠ ملايين مستفيد من خدمات الهلال الأحمر المصري، كما لم تنس مصر يوما أشقائها فى قطاع غزة، حيث يقوم الهلال الأحمر المصري بدور محورى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باعتباره الآلية الوطنية المصرية لتنسيق وإنفاذ المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية .