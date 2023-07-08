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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبود الزمر صاحب الفكرة.. تفاصيل جديدة فى محاولة اغتيال عادل إمام

عادل إمام
عادل إمام

عرضت قناة العربية الفضائية ومنصة شاهد ، الفيلم وثائقي يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى .

وخلال الفيلم تحدث لأول مرة عضو سابق لاحدي الجماعات الإرهابية ، كشف من خلاله ولأول مرة ، عن تفاصيل محاولة اغتيال “ الزعيم ” ، من قبل الجماعات الإرهابية ، بعد تقديمه فيلم “ الإرهابي ” . 

حيث قال : التكليف بقتل عادل إمام جاءني مباشرة من القيادي عبود الزمر، وهو حي يرزق ومستعد أواجهه ، في ذلك الوقت كنت منتميا لمجموعة في الجماعة الإسلامية خارج السجن، وكانت تلك المجموعة تعرف أن والدي وهو أحد قادة تنظيم الجهاد في السجن، وكانت المجموعة تستخدمني في نقل وجهة نظرهم وأطروحاتهم وتوصيلها للقيادات في الليمان، ونقل رد القيادات لهم".

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وتابع : "التقيت بالشيخ عبود وقلت له الإخوة برا عايزين يقتلوا الدكتور محمد سيد طنطاوي، فرد قائلا محمد سيد طنطاوي يستحق القتل، وهو ضال ومضل ومن علماء السلطة، لكن الدولة ستستغل قتله إعلاميا في تشويه صورتنا وإننا نقتل رجال الدين، وسألني هل توجد مجموعات خارج السجن جاهزة لتنفيذ شيء، وقلت له نعم توجد، فرد بقوله بالنص اقتلوا عادل إمام ولا تسألوني في أي حاجة، ومش هقدر أسعادكم بحاجة".

وكانت قد أوضحت راندا أبو العزم، مدير مكتب العربية في مصر، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه تم الإعداد للفيلم على مدار 7 أشهرـ  الفنان عادل إمام لم يظهر بالفيلم ولكن تم الاستعانة بلقاءات سابقة له، ومدة الفيلم ساعة تقريبا، وتم عرض تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزعيم.

 

 

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