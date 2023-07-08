المكلف باغتيال عادل إمام يخرج عن صمته ويكشف التفاصيل بعد سنوات |فيديو

عرضت قناة العربية الفضائية ومنصة شاهد ، الفيلم وثائقي يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى .

وخلال الفيلم تحدث لأول مرة عضو سابق لاحدي الجماعات الإرهابية ، كشف من خلاله ولأول مرة ، عن تفاصيل محاولة اغتيال “ الزعيم ” ، من قبل الجماعات الإرهابية ، بعد تقديمه فيلم “ الإرهابي ” .

وعلق قائلاً : التكليف بقتل الفنان عادل إمام كان في سنة 1994، وبالتحديد بعد فيلم الإرهابي".



وأضاف : فيلم الإرهابي استفز الجماعات الإسلامية كلها، وكان في تخطيط من تنظيم الجهاد أيضا للتخلص من عادل إمام، بواسطة الجماعة التي ضربت دكتور عاطف صدقي، ولكن تم القبض عليهم بعد عملية عاطف صدقي والطفلة شيماء".

وأوضحت راندا أبو العزم، مدير مكتب العربية في مصر، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه تم الإعداد للفيلم على مدار 7 أشهرـ الفنان عادل إمام لم يظهر بالفيلم ولكن تم الاستعانة بلقاءات سابقة له، ومدة الفيلم ساعة تقريبا، وتم عرض تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزعيم.

عمرو أديب:

وكان قد أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتقديم قناة العربية فيلم وثائقي عن مسيرة الفنان عادل إمام، قائلا: "الزعيم لما يتعمل عنه فيلم وثائقي تشعر بالفخر وتفهم قوة قوتنا الناعمة".

وأوضح عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،:"الزعيم عادل امام جزء من قوة مصر الناعمة، مضيفا:" من كام يوم سألت عن صحة الزعيم وعرفت أنها جيدة ولا يعاني من أي مشاكل إلا في النوم بس مش ينام كويس".