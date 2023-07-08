راجع مصر.. عمرو أديب يكشف أول رسائل يوسف بطرس غالي بعد البراءة

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رسالة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بعد براءته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد الجمارك".

وقال عمرو أديب خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،:""براءة الدكتور يوسف بطرس غالي كان واخد حكم 15 سنة وتعويض كبير، إمبارح المحكمة حكمت ببراءته بعد سنوات طويلة ودي آخر قضايا بطرس غالي".

وأضاف:"بعتلي رسالة وقال إنه راجع مصر وبقالي 13 سنة في الخارج ويشعر بسعادة بالغة بعد هذا الحكم وسوف ينهي بعض الأمور ويعود إلى مصر وهو مواطن عادي والآن يستطيع أن يعود لمصر".

واستطرد عمرو أديب :" سواء اختلفنا أو اتفقنا هو عقلية اقتصادية يحترمها الجميع خارج مصر".