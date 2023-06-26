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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عقار الإسكندرية.. عمرو أديب: مصيبة كبرى ولازم نتحرك بسرعة

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا انهيار عقار في الإسكندرية، مكون من 14 دور، مشيرا إلى أن هذا الأمر سبب صدمة لكل المصريين بحجم الكارثة.

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وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن:"فوقوا قبل المصيبة الكبرى، وكلها شهر او اتنين، ولازم نتحرك بسرعة ونتعامل مع العقارات اللي فيها مشكلة والحي عنده علم".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تواطؤ بين أطراف كثيرة، وليس طرف واحد، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث دائما وكل مرة نسمع نفس الكلام ونفس كل شيء.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب :"ازاي تعمل بيت تقعد فيه مع أسرتك بالمواصفات دي وممكن يقع، ورجال وزارة الداخلية ألقوا القبض على مالك العقار و المقاول الذي بنى هذا العقار".

https://fb.watch/lpGaFrBsIz/?mibextid=Nif5oz

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