عمرو أديب عن امتحان الكيمياء: لو فيه ظلم لازم يترفع.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب على صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة والذي أشتكي الكثير من الطلاب بسببه، قائلاً "انا بتصعب عليا الأهالي اللي قاعدين علي الأرض واللي منهم ماسك إزازة الماية لابنها عشان لما يخرج من الامتحان يشرب".

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن لو هناك ظلم في امتحان الكيمياء في امتحانات الثانوية العامة يجب أن يرفع هذا الظلم ولابد النظر في هذا الأمر بشكل سريع.

وتابع عمرو أديب، أن الجائز أن المعلمين الذين وضعوا هذا الامتحان لم يروا صعوبته، موضحاً "لو في ظلم لازم ترفعوا الظلم عن الطلاب يا جماعة".