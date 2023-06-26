حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

شهدت قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية مساء تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب ضياء ياسر عبد الرازق 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي عقب انهاءه حياته بمياه الترعه بذات القرية عقب أداء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية امتحان مادة الكيمياء .



كما خيمت ملامح الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات القرية خلال 24 ساعه الأخيرة عقب اختفاء ابنهم بشكل مفاجىء والعثور علي ملابسه فيما شيع المئات من الأهالي جثمان الطالب الضحية ودفن بمقابر أسرته في مشهد جنائزي مهيب عقب انتشال جثمانه من مياه الترعه .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد باختفاء الشاب ضياء ياسر عبد الرازق الوايلي 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي من أبناء قرية كفر ششتا بنطاق دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتم استخراج جثمان الشاب وتسليمه إلي ذويه عقب عرضه علي الطب الشرعي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.