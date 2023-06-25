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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيمن الرقب: واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن المستوطنين الإسرائيليين يقومون باقتحام وحرق المنازل والسيارات الخاصة بالفلسطينيين ويعتدون علي المواطنين الفلسطينيين بالأسلحة النارية ويصبونهم بإصابات خطيرة أمام أعين المجتمع الدولي ولا أحد يتحرك.

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وأضاف "أيمن الرقب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية.

وتابع أيمن الرقب، أن الأمريكان أدانوا السلوك التي قام به المستوطنين الإسرائيليين وطالبوا القوات الإسرائيلية كباح جماح المستوطنين.

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