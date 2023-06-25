الشيخ إبراهيم رضا يعلق على بيان الأزهر الشريف بشأن الأحداث في فلسطين

علّق الشيخ ابراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، علي بيان الأزهر بشأن أحداث فلسطين وجريمة حرق الكيان الصهيوني للمصحف الشريف.

وقال رضا خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:" نصر الله قريب وما أحوجنا لأن نكون امة واحدة والصهيونية شوكة في جسد الأمة الاسلامية والعربية ونصر فلسطين قريب".

وأوضح رضا،:" التطاول علي المقدسات والحرم الإبراهيمي وكتاب الله أفعال مشينة اعتاد عليها الصهاينة ونوجه الدعوة للأمة الفلسطينية بأن نجتمع علي كلمة واحدة".

وأكمل: "عندما يجتمع الفلسطينيون علي رجل واحد عندها سيكون نصر الله قريبًا وندعو الله في هذه الأيام أن يرد إلينا المسجد الأقصي ردًا جميلًا".