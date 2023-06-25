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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطالب إسرائيل بمحاكمة المستوطنين مثيري الإرهاب في فلسطين

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي، دعا من خلاله إلى محاكمة "مثيري الشغب والإرهاب" في القرى الفلسطينية.

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أجرى سوليفان اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي ، وتوقع منه أن تقوم إسرائيل بمحاكمة المستوطنين المثيرين للشغب والإرهاب في القرى الفلسطينية.

من جانبه، ذكر هنجبي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أدان أعمال "الإرهاب والشغب" من قبل المستوطنين في الداخل الفلسطيني، لافتًا إلى أن تل أبيب بصدد تحديد المسؤولين عن انتهاك القانون وتقديمهم للعدالة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت في وقت سابق، وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية قررت العودة إلى قرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".

وجاء قرر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليشكل إلغاء لقرار إدارة ترامب والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما"، نظرا لاعتبار الولايات المتحدة الضفة الغربية أراض محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.

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