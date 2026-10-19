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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
تقى الجيزاوي

أقيمت منذ قليل جنازة السيدة عايدة منير فريد جدة الفنانة مريم عامر منيب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد ، وسط حضور أسرتها. 

وكانت أعلنت الفنانة مريم عامر منيب، صباح اليوم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة جدتها. 

وقالت مريم عامر منيب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة عايدة منير فريد (عايدة الألفي)، جدتي روح قلبي ونور عيني".

أعمال مريم عامر منيب 

طرحت الفنانة مريم عامر منيب أغنيتها الجديدة "رجعولي حبيبي"، والتي دخلت المركز السادس في قائمة الأكثر تداولًا على "يوتيوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وأهدت مريم الأغنية إلى روح خطيبها الراحل عمرو ستين، بمناسبة مرور عام على وفاته، لتحمل الأغنية مشاعر الفقد والحنين للذكريات التي جمعتهما.

مريم عامر منيب وفاة جدة مريم عامر منيب عامر منيب

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تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

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