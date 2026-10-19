تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة.. اليوم

أعلنت الفنانة مريم عامر منيب، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة جدتها.

وقالت مريم عامر منيب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة عايدة منير فريد (عايدة الألفي)، جدتي روح قلبي ونور عيني".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم ، عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

طرحت الفنانة مريم عامر منيب أغنيتها الجديدة "رجعولي حبيبي"، والتي دخلت المركز السادس في قائمة الأكثر تداولًا على "يوتيوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وأهدت مريم الأغنية إلى روح خطيبها الراحل عمرو ستين، بمناسبة مرور عام على وفاته، لتحمل الأغنية مشاعر الفقد والحنين للذكريات التي جمعتهما.