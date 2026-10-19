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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احذر الفخ.. نسخة "واتساب" مزيفة تتسلل إلى المتجر الرسمي وتحصد 500 ألف تحميل

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

نجحت نسخة مزيفة تنتحل صفحة تطبيق واتساب في التسلل إلى متجر جوجل بلاي  الرسمي، لتحصد أكثر من 500 ألف عملية تحميل قبل أن يتم رصد الخدعة وإزالتها. وقد أثار هذا الاختراق الأمني الجديد العديد من المخاوف الواسعة والعديد من التساؤلات الجوهرية حول مدى فاعلية أنظمة الفحص والمراجعة التي تعتمدها شركة جوجل لحماية مستخدميها.

تفاصيل الخدعة وآلية التسلل

وفقاً لتقرير نشره موقع Android Authority التقني المتخصص، قد استمر التطبيق الاحتيالي متاحاً على المتجر وذلك لأكثر من شهر كامل بعد ظهوره لأول مرة في سبتمبر الماضي. واعتمد المطور المخادع وذلك على نسخ الاسم الرسمي بالكامل «WhatsApp Messenger»، بجانب سرقة الأيقونة، والوصف، واللقطات التوضيحية (Screenshots) الخاصة بالتطبيق الأصلي وذلك بدقة متناهية.


وقد ظهر التطبيق الخبيث لبعض المستخدمين كإعلان ممول أعلى نتائج البحث، مما قد ضاعف من وتيرة خداعهم. وتشير التحليلات السيبرانية إلى أن المطور قد استغل برنامج "الوصول المبكر"  في «جوجل بلاي»، وهي تقوم بتعطيل ميزة تعطل إمكانية رؤية مراجعات وتقييمات المستخدمين العامة، مما قد حرم الضحايا من مؤشر رئيسي كان لينذرهم بالخطر.

الفارق بين النسختين والوقائع المماثلة

رغم الاحترافية في التزييف، انحصرت الثغرة الوحيدة الواضحة في بيانات المطور؛ إذ نُشرت النسخة الاحتيالية بواسطة حساب يحمل اسم «Agment Assets sallu»، في حين أن النسخة الرسمية التي تتجاوز تنزيلاتها 10 مليارات مرة مملوكة لشركة «WhatsApp LLC». وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من اكتشاف تطبيق مزيف آخر انتحل هوية متصفح «جوجل كروم» (Google Chrome) وحصد 100 ألف تنزيل قبل حذفه.

نصائح وإرشادات للوقاية

لتفادي الوقوع في شباك هذه التطبيقات المقلدة، يتعين على مستخدمي نظام أندرويد اتباع الآتي:
• التدقيق في اسم المطور: التأكد التام من تبعية التطبيق لشركة «WhatsApp LLC».
• فحص المؤشرات: مراجعة أرقام التنزيلات المليارية وتقييمات المستخدمين الفريضة.
تجنب الروابط الخارجية: الاعتماد الفحص المباشر والابتعاد عن الإعلانات المجهولة أو روابط التحميل غير الموثوقة.

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