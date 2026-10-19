رسائل عبر تطبيق واتساب.. النيابة تكشف أدلة اتهام محمد طاهر صاحب بيت فاطم خلال المرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة محمد صاحب بيت فاطم ، لاتهامه بهتك العرض والتحرش في القضية 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل لـ جلسة غد الثلاثاء .

رسائل عبر تطبيق واتساب



واستمعت هيئة المحكمة، لـ مرافعة النيابة العامة التي استعرضت خلالها أدلة الاتهام ، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

واستعرض حسام الفخراني ممثل النيابة العامة، أقوال الشهود وما ورد بشأن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المؤسسة، مشيرًا إلى أن الأدلة تضمنت مشاهد تتعلق بالوقائع محل الاتهام، إلى جانب أقوال شهود قالوا إنهم عاينوا بعض الأحداث وما ذكرته النيابة بشأن مواجهة المتهم بتلك الوقائع، ونسبته النيابة إلى المتهم من إقرارات خلال التحقيقات بشأن طبيعة تعامله مع المجني عليهن مشيرة إلى أن أقوال الشهود والتحريات والمستندات جرى تقديمها باعتبارها أدلة متكاملة على الاتهامات المسندة إليه.

كما أن القضية لا تستندوفقًا للمرافعة، إلى أقوال المجني عليهن وحدها، وإنما تشمل أيضًا أدلة فنية ورقمية ومستندية، قال إنها تتساند فيما بينها في الكشف عن تفاصيل الوقائع. بلأضافة الى الأدلة الرقمية، ومن بينها رسائل عبر تطبيق واتساب ومقاطع مصورة عُثر عليها على هاتف المتهم، قالت إنها تتضمن مؤشرات تدعم الاتهامات الواردة في القضية.

فاصيل القضية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل اعترافات المتهم على خلفية اتهامه بهتك العرض والتحرش.

وأكدت أنه بمثول المتهم محمد طاهر صاحب بيت فاطم أمام جهات التحقيقات المختصة وباستجوابه، قال إنه نشأ في محافظة الأقصر، وأنه حاصل على درجة الليسانس في الآداب قسم اللغة العربية، وأنه انتقل إلى محافظتي القاهرة والجيزة في غضون عام 2002 بحثًا عن فرصة عمل في مجال الصحافة والإعلام، فتدرب في عدة صحف حتى قيد بنقابة الصحفيين في غضون عام 2012.

وأضافت التحقيقات أنه في عام 2017 قرر إنشاء جلسات "الواتس آب" المتضمنة تقديم محتوى يتعلق بالدعم النفسي والمعنوي للمشاركين فيها وتبادل الخبرات الحياتية بين الناس وسماع مشاكلهم ومساعدتهم، موضحًا أن صفحته على فيسبوك نشر عليها محتوى يتعلق بالدعم النفسي والتنمية الذاتية والتوعية الاجتماعية، وأن اهتمامه منصب على مساعدة الأشخاص الذين يمرون بمشكلات نفسية واجتماعية وتقديم النصح والإرشاد لهم في حدود خبراته الشخصية، وأنه يتواصل مع بنات وشباب لا توجد بينه وبينهم سابقة معرفة من أجل تقديم المساعدة الإنسانية، وأن لديه منشورًا ثابتًا يشاركه يوميًا مضمونه "هل حضنت ابنتك اليوم".

وأوضح أنه أقدم على إنشاء مؤسسة بيت فاطم للتنمية والثقافة من أجل مساعدة الناس، وأقر في أقواله بصحة علاقته بالمجني عليهن وعلمه اليقيني بجميع مشكلاتهن الخاصة، وأنه قدم لهن الدعم والاهتمام لخروجهن من تلك الأزمات، منتهيًا بأنه عقب ذلك اعتدى عليهن جنسيًا، وأنه أقام الكثير من العلاقات الجنسية معهن.