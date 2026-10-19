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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الكردي ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الكردي ميت سلسيل، ووجود عدد من المصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من فتنات محمد عبده البنديري، 27 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد عماد محمد محمد، 20 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

كما أصيب أحمد القطب علي حسن، 40 عامًا، بكدمة بالصدر واشتباه استرواح هوائي، وعمر أحمد القطب علي حسن، 10 سنوات، بكدمات وسحجات باليدين.

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

الدقهليه محافظة مديرية

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