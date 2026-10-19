القبض على المتهم ببيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وضُبط بحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة مجهزة بنظام خاص لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص") ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

