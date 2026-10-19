بأسلوب انتحال الصفة.. القبض على نصاب غسل 10 ملايين جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة طبيب نفسي وتأسيس وتجهيز عيادة طبية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية ، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).



قدرت أفعال الغسل الذى قام بها المذكور بمبلغ (10 ملايين جنيه) .

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.