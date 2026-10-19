قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية
بسبب تصريحات وصفت بالاستفزازية.. الفلبين تستدعي السفير الصيني
إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس بسبب الاحتجاجات
ضغط على معتمد جمال للعفو عن ناصر منسي في الزمالك
قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها
الرئيس الفرنسي يصل إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية
الأرصاد تحسم الجدل بشأن استمرار الأمطار.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟
واشنطن بوست تفضح تصاعد عنف المستوطنين.. مصورة صحفية تروي تفاصيل الاعتداء عليها بالضفة
تهديد بوجود قنبلة يجبر طائرة متجهة من تل أبيب إلى فيينا على الهبوط في بلغاريا
برنامج ⁠الأغذية العالمي: صرنا مجبرين على شطب نصف مليون في غزة
النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها
عام كامل من التيسير.. التأمين الصحي يخفف معاناة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محسن صبري يكشف واقعة العثور على محفظته بعد فقدانها ويوجه الشكر لهذا الشاب

الفنان محسن صبري
الفنان محسن صبري
أحمد البهى

أشاد الفنان محسن صبري، بموقف شاب يدعى محمد، أعاد له محفظته، بعد فقدانها، وذلك فى فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محسن صبري: محفظتي وقعت مني وأنا نازل من العربية، رجعت بدور عليها ملقتهاش، اتجننت، وقفت كروت الفيزا، ومفيش أقل من ساعة كلمني محمد، ورجعهالي، الحقيقة هو خدمني خدمة العمر.

 فيلم «الساعة 12»:

كشف الفنان محسن صبري عن أحدث مشاركاته السينمائية من خلال فيلم «الساعة 12»، مؤكدًا أنه انتهى بالفعل من تصوير العمل، الذي وصفه بأنه تجربة مختلفة تعتمد على التشويق والإثارة.

وأوضح صبري أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مزور، مشيرًا إلى أن طبيعة الشخصية والأحداث التي يمر بها العمل تمنح الفيلم طابعًا خاصًا، وتجعله من التجارب السينمائية التي يتمنى أن تحظى باهتمام الجمهور عند طرحها.

وأكد الفنان محسن صبري أن فيلم «الساعة 12» ينتمي إلى نوعية أفلام التشويق، لافتًا إلى اختلافه من حيث الفكرة وطبيعة الأحداث، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه خلال الفترة المقبلة.

الفنان محسن صبري محسن صبري الساعة 12 فيلم «الساعة 12»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

داليا إبراهيم

«ملهاش يد في الموضوع».. داليا إبراهيم تكشف حقيقة اعتزالها بسبب حنان ترك

ترشيحاتنا

المترو والقطار الكهربائي الخفيف

تعديل مرتقب.. مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف قبل تطبيق التوقيت الشتوي 2026

محكمة

الاستعلام عن الأحكام الجنائية وأحكام الأسرة.. الخطوات والشروط

بنك ناصر الاجتماعي

من الدعم إلى الإنتاج.. بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويلاً حتى 30 ألف جنيه لمستفيدي «تكافل وكرامة»

بالصور

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد