محسن صبري يكشف واقعة العثور على محفظته بعد فقدانها ويوجه الشكر لهذا الشاب

أشاد الفنان محسن صبري، بموقف شاب يدعى محمد، أعاد له محفظته، بعد فقدانها، وذلك فى فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محسن صبري: محفظتي وقعت مني وأنا نازل من العربية، رجعت بدور عليها ملقتهاش، اتجننت، وقفت كروت الفيزا، ومفيش أقل من ساعة كلمني محمد، ورجعهالي، الحقيقة هو خدمني خدمة العمر.

فيلم «الساعة 12»:

كشف الفنان محسن صبري عن أحدث مشاركاته السينمائية من خلال فيلم «الساعة 12»، مؤكدًا أنه انتهى بالفعل من تصوير العمل، الذي وصفه بأنه تجربة مختلفة تعتمد على التشويق والإثارة.

وأوضح صبري أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مزور، مشيرًا إلى أن طبيعة الشخصية والأحداث التي يمر بها العمل تمنح الفيلم طابعًا خاصًا، وتجعله من التجارب السينمائية التي يتمنى أن تحظى باهتمام الجمهور عند طرحها.

وأكد الفنان محسن صبري أن فيلم «الساعة 12» ينتمي إلى نوعية أفلام التشويق، لافتًا إلى اختلافه من حيث الفكرة وطبيعة الأحداث، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه خلال الفترة المقبلة.