انطلاق فعاليات الدورة الـ14 لأسبوع الثقافة الإيبيرو-أمريكية بالقاهرة والإسكندرية

انطلقت فعاليات الدورة الـ(14) من أسبوع الثقافة الإيبيرو -أمريكية اليوم الإثنين والتي تستمر حتى السادس والعشرين من نوفمبر المقبل بالقاهرة والإسكندرية.

ويعد هذا الحدث الثقافي السنوي منصة تجمع بين السينما والموسيقى والمعارض والأنشطة التثقيفية، بهدف إبراز التنوع الفني لدول أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية الناطقة بالإسبانية والبرتغالية.

وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة - في بيان صحفي - أن 16 دولة تشمل الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، الإكوادور، إسبانيا، غواتيمالا، المكسيك، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، الأوروجواي، وفنزويلا تشارك في هذه الدورة.

ويعد المعرض الإيبيرو-أمريكي للتراث الثقافي غير المادي، الذي يفتتح في وقت لاخق اليوم بمعهد ثربانتس بالقاهرة، قبل أن ينتقل إلى مكتبة الإسكندرية في 4 نوفمبر المقبل من أبرز فعاليات أسبوع الثقافة الإيبيرو-أمريكية.

ويتضمن البرنامج الموسيقي عروضا يقدمها عازف الجيتار الإسباني الكوبي ألدو رودريغيث وعازف الجيتار الإسباني المصري علي خطاب، حيث سيقدمان مختارات من الموسيقى الإيبيرو-أمريكية في حوار فني مع تقاليد الآلات الوترية المصرية.

كما يشهد البرنامج مشاركة المؤرخ والأستاذ الجامعي كارلوس مالامود، الذي سيتناول المشهد السياسي والاجتماعي والتاريخي في بلدان إيبيرو-أمريكا.

أما البرنامج السينمائي، فيشمل عرض فيلم تختاره كل دولة من الدول المشاركة.

وتقام العروض في القاهرة خلال الفترة من 19 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمعهد ثربانتس.

أما في الإسكندرية، فستقام العروض السينمائية من 4 إلى 26 نوفمبر في مؤسسة آنا ليند، على أن تبدأ العروض الساعة 5:30 مساء.

وأشارت السفارة إلى أن الدخول إلى جميع العروض مجاني وفقا لسعة القاعات، وستعرض الأفلام مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية.