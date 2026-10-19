قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تصريحات وصفت بالاستفزازية.. الفلبين تستدعي السفير الصيني
إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس بسبب الاحتجاجات
ضغط على معتمد جمال للعفو عن ناصر منسي في الزمالك
قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها
الرئيس الفرنسي يصل إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية
الأرصاد تحسم الجدل بشأن استمرار الأمطار.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟
واشنطن بوست تفضح تصاعد عنف المستوطنين.. مصورة صحفية تروي تفاصيل الاعتداء عليها بالضفة
تهديد بوجود قنبلة يجبر طائرة متجهة من تل أبيب إلى فيينا على الهبوط في بلغاريا
برنامج ⁠الأغذية العالمي: صرنا مجبرين على شطب نصف مليون في غزة
النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها
عام كامل من التيسير.. التأمين الصحي يخفف معاناة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة
حسام حسن يطلع على فيديوهات يونس إبراهيم.. والترتيب مع اتحاد الكرة لإنهاء أوراق انضمامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق فعاليات الدورة الـ14 لأسبوع الثقافة الإيبيرو-أمريكية بالقاهرة والإسكندرية

أسبوع الثقافة الإيبيرو-أمريكية
أسبوع الثقافة الإيبيرو-أمريكية
أ ش أ

انطلقت فعاليات الدورة الـ(14) من أسبوع الثقافة الإيبيرو -أمريكية اليوم الإثنين والتي تستمر حتى السادس والعشرين من نوفمبر المقبل بالقاهرة والإسكندرية.

ويعد هذا الحدث الثقافي السنوي منصة تجمع بين السينما والموسيقى والمعارض والأنشطة التثقيفية، بهدف إبراز التنوع الفني لدول أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية الناطقة بالإسبانية والبرتغالية.

وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة - في بيان صحفي - أن 16 دولة تشمل الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، الإكوادور، إسبانيا، غواتيمالا، المكسيك، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، الأوروجواي، وفنزويلا تشارك في هذه الدورة.

ويعد المعرض الإيبيرو-أمريكي للتراث الثقافي غير المادي، الذي يفتتح في وقت لاخق اليوم بمعهد ثربانتس بالقاهرة، قبل أن ينتقل إلى مكتبة الإسكندرية في 4 نوفمبر المقبل من أبرز فعاليات أسبوع الثقافة الإيبيرو-أمريكية.

ويتضمن البرنامج الموسيقي عروضا يقدمها عازف الجيتار الإسباني الكوبي ألدو رودريغيث وعازف الجيتار الإسباني المصري علي خطاب، حيث سيقدمان مختارات من الموسيقى الإيبيرو-أمريكية في حوار فني مع تقاليد الآلات الوترية المصرية.

كما يشهد البرنامج مشاركة المؤرخ والأستاذ الجامعي كارلوس مالامود، الذي سيتناول المشهد السياسي والاجتماعي والتاريخي في بلدان إيبيرو-أمريكا.

أما البرنامج السينمائي، فيشمل عرض فيلم تختاره كل دولة من الدول المشاركة.

وتقام العروض في القاهرة خلال الفترة من 19 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمعهد ثربانتس.

أما في الإسكندرية، فستقام العروض السينمائية من 4 إلى 26 نوفمبر في مؤسسة آنا ليند، على أن تبدأ العروض الساعة 5:30 مساء.

وأشارت السفارة إلى أن الدخول إلى جميع العروض مجاني وفقا لسعة القاعات، وستعرض الأفلام مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية.

أسبوع الثقافة الإيبيرو أمريكية الثقافة فعاليات ثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

داليا إبراهيم

«ملهاش يد في الموضوع».. داليا إبراهيم تكشف حقيقة اعتزالها بسبب حنان ترك

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

آداب تلاوة القرآن الكريم وفضل قراءة كل حرف من كتاب الله

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تنعى بدركان زكي مؤسسة كلية التجارة للبنات بالقاهرة وأول عميدة لها

صلاة المنفرد خلف الصف

حكم الصلاة منفردًا داخل المسجد أثناء إقامة الجماعة.. دار الإفتاء توضح

بالصور

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد