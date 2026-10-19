لا يمثل لبنان ويقدم صورة مشوهة.. سينتيا خليفة تهاجم فيلم لمن يجرؤ بعد عرضه بمهرجان الجونة

هاجمت الفنانة سينتيا خليفة عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فليم" لمن يجرؤ" بعد عرضه فى مهرجان الجونة السينمائي الدولي، فى دورته التاسعة.

وقالى سينتيا خليفة : حضرت النهاردة العرض الخاص لفيلم Only Rebels Win في مهرجان الجونة السينمائي، وبصراحة خرجت من الفيلم مستاءة جدًا من الصورة اللي بيقدمها عن بلدي لبنان.

وأضافت: أنا بجد تعبت من كمية الـstereotyping والصور النمطية الغلط اللي بتتقدم عن لبنان، ومن التركيز على شخصيات ومشاهد وقضايا حساسة ومثيرة للجدل، وتقديمها بطريقة بتدي انطباع مش حقيقي عن المجتمع اللبناني، أنا مش ضد حرية الفن ولا مناقشة أي قضية، لكن ضد إننا نختزل بلد كامل في صورة واحدة مشوهة، خصوصًا لما الفيلم بيتعرض في مهرجان دولي كبير زي الجونة وبيوصل لجمهور من ثقافات مختلفة.

واختتمت سينتيا حديثها: الفيلم ده من وجهة نظري لا يمثل لبنان، وأنا برفض تمامًا الصورة اللي بيصدرها عن بلدي. لبنان أكبر وأجمل وأغنى بكتير من الصورة دي.

لمن يجرؤ:

تدور أحداث الفيلم حول «سوزان»، وهي أرملة في الستينيات من عمرها، من أصول لبنانية فلسطينية، تلتقي «عثمان»، الشاب السوداني الذي يعيش في بيروت من دون أوراق إقامة رسمية، ويسعى إلى بناء مستقبل أفضل وسط ظروف معيشية صعبة.

تنشأ بين الشخصيتين علاقة عاطفية تتجاوز الفوارق العمرية والاجتماعية، لتضعهما أمام تحديات ترتبط بنظرة المجتمع، وتعقيدات الحياة اليومية، والشعور بالانتماء في مدينة تعيش أزمات متلاحقة.

Only Rebels Win

ومن خلال هذه العلاقة، يبتعد الفيلم عن تقديم الحب بوصفه مجرد قصة رومانسية، ليجعله مدخلًا لمناقشة قضايا أوسع، من بينها الهجرة غير النظامية، والهوية، والوحدة، وحق الإنسان في اختيار حياته بعيدًا عن الأحكام المسبقة.