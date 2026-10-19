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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في الختام.. تفاصيل أغنية مهرجان الجونة السينمائي الجديدة| خاص

هنادي مهنى
هنادي مهنى
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

بدأت ملامح الأغنية الخاصة بالدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي في الظهور، مع انطلاق تصوير الفيديو كليب بمشاركة عدد من الوجوه الفنية الشابة، في إطار الاستعدادات لانطلاق المهرجان الذي يجمع سنويا نخبة من نجوم الفن وصناع السينما.

وكشف مصدر لصدى البلد عن انطلاق تصوير الفيديو كليب، بمشاركة الفنانتين هنادي مهنا وياسمين العبد، إلى جانب منة عدلي القيعي، التي تتولى كتابة كلمات الأغنية، فيما يضع ألحانها أحمد طارق يحيى.

وتأتي الأغنية ضمن الاستعدادات للدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

منة عدلي القيعي تكشف تفاصيل فكرة الأغنية

وفي وقت سابق، كشفت منة عدلي القيعي، صاحبة فكرة أغنية الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، عن تفاصيل الفكرة، موضحة خلال إحدى ندوات المهرجان أن الأغنية ستعتمد على أسئلة الصحفيين واقتراحاتهم، في تجربة مختلفة تتيح لهم المشاركة في صياغة كلماتها.

وقالت منة عدلي القيعي: «أغنية مهرجان الجونة السنة دي هنطلعها على الهوا، وهناخد من الصحفيين أسئلة واقتراحات، ومن خلالها هنعمل الأغنية، لأننا على الله».

تفاصيل مهرجان الجونة

ويقدّم المهرجان هذا العام 77 فيلمًا للجمهور، تتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والاختيارات الرسمية خارج المسابقة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام المنتظرة في المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية السابقة المميزة التي تُعرض ضمن البرامج الخاصة.

وكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام الموهبة الاستثنائية لفني الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، أسهم خلالها توظيفه للضوء والظل في إضفاء الحياة على حكايات سينمائية مميزة، من بينها أفلام «سارق الفرح» و«البحث عن سيد مرزوق» و«جنة الشياطين».

 وتسلّم حسن السيد جائزة التكريم الخاص خلال حفل الافتتاح، التي قدّمها له مدير التصوير المصري سامح سليم.

كما تسلّمت الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2026 عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرًا لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود، جسّدت خلالها شخصيات متنوعة، وأسهمت في نقل حكايات عدد لا يُحصى من النساء المصريات إلى الشاشة. وقدّم الجائزة للممثلة المخرج محمد شاكر خضير، الذي ظهر ضيفًا مفاجئًا خلال الحفل لتسليمها الجائزة.

كما قُدّمت للجمهور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وأعضاء اللجنة: الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والممثلة المصرية ناهد السباعي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

كما قُدّمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، برئاسة المخرج والمنتج العراقي السويسري سمير، وعضوية المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، وريتا غويتيغ، مديرة مهرجان زيوريخ السينمائي، والمونتيرة اللبنانية الفرنسية غلاديس جوجو.

واختُتم الحفل بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية «حلوة يا بلدي».

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