ابنة شقيق شادية تكشف جوانب خفية من حياتها.. شخصية جمعت بين الدلال والكبرياء والإنسانية

سلطت الإعلامية سهير جودة الضوء على جوانب إنسانية من حياة الفنانة الراحلة شادية، من خلال تصريحات ناهد شاكر، ابنة شقيقها، التي كشفت تفاصيل عن حياتها داخل المنزل، وعلاقتها بأسرتها، وموهبتها في الطهي، إلى جانب حديثها عن أزمة البوستر الخاص بفيلم «شيء من الخوف» بعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميمه.

ونشرت سهير جودة عبر حسابها على موقع «فيسبوك» تفاصيل حديث ناهد شاكر عن شادية، التي وصفتها بأنها كانت أمًا عظيمة وشديدة في تربيتها، رغم ما اشتهرت به من خفة الظل والدلال، مشيرة إلى أنها كانت تحرص على متابعة تفاصيل حياتها الدراسية، ومعرفة مواعيد خروجها وعودتها، والتقرب من صديقاتها وأساتذتها الذين كانوا يمنحونها دروسًا خصوصية.

وأضافت ناهد أن شادية كانت تهتم بأفراد أسرتها وتحرص على رعايتهم، لافتة إلى أنها كانت توقظها هي وجدتها في الفجر، وتقدم لهما التفاح لمساعدتهما على الاستيقاظ، ثم تشجعهما على الصلاة، مؤكدة أنها كانت تحب المنزل والحياة الأسرية بشدة.

موهبة شادية في الطهي

وكشفت ناهد شاكر عن جانب آخر من شخصية شادية، وهو موهبتها الكبيرة في الطهي، مؤكدة أنها كانت تجيد إعداد البامية باللحمة، إلى جانب أكلة «الإمام مغمي عليه»، التي كانت تحضرها من الباذنجان المحشي بالصنوبر والزبيب، فضلًا عن مهارتها في تخليل الزيتون.

وأوضحت أنها لا تزال تشتاق حتى الآن إلى الطعام الذي كانت تعده شادية، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة كانت تحب الحلويات، لكنها لم تكن متميزة بالقدر نفسه في إعدادها.

شادية وعلاقتها بمصر وفيلم «شيء من الخوف»

وتحدثت ناهد عن حب شادية الكبير لمصر، مؤكدة أن الوطن كان حبها الأول والأخير، وهو ما انعكس في أعمالها الفنية، وعلى رأسها أغنية «يا حبيبتي يا مصر».

كما أشارت إلى أن فيلم «شيء من الخوف» يمثل محطة استثنائية في تاريخ الفن المصري، مشيدة بأبطاله، ومن بينهم فاتن حمامة ويحيى شاهين ومحمود مرسي ومحمود ياسين، إلى جانب المخرج حسين كمال، واصفة إياهم بالأساطير.

وأضافت أن شادية كانت ترتبط بشجرة كافور أمام منزلها، وكانت تحب رؤيتها وفروعها الممتدة بالقرب من النيل، موضحة أن الأسرة لم تخبرها بقطع الشجرة حتى لا تحزن، كما أشارت إلى أنها كانت تشجعها على الرسم، وكانت تسعد عندما ترسمها.

ولفتت ناهد إلى أن شادية كانت تتواصل مع عدد من الفنانين، من بينهم سعاد حسني ويسرا، كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة سامية جمال، التي وصفت صوتها عبر الهاتف بأنه كان حنونًا وهادئًا.

ناهد شاكر تشيد بحسين فهمي وتنتقد بوستر الفيلم

وفي سياق آخر، أعربت ناهد شاكر عن امتنانها للفنان حسين فهمي، بعد تعديل بوستر فيلم «شيء من الخوف»، مشيدة بجهود مهرجان القاهرة السينمائي في ترميم الأفلام الأيقونية، ومؤكدة أهمية الحفاظ على الأعمال التي تمثل جزءًا من ذاكرة السينما المصرية.

وأوضحت أن اعتراض الجمهور على التصميم لم يكن مرتبطًا بملامح شادية فقط، بل أيضًا بشخصية «فؤادة» التي جسدتها في الفيلم، معتبرة أنها ترمز إلى مصر بما تحمله من شموخ وكرامة وكبرياء.

واستعادت ناهد المشهد الشهير المعروف بمشهد «الهويس»، مشيرة إلى أنها سألت شادية في وقت سابق عن نظرتها في أحد المشاهد، فأوضحت لها أن تلك النظرة تعبر عن شموخ مصر وكرامتها، وهو ما يجعل شخصية فؤادة أكبر من مجرد صورة لامرأة تقف أمام الكاميرا.

وانتقدت ناهد استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم البوستر، معتبرة أن الصورة الناتجة لا تمثل شادية ولا تعكس ملامحها الحقيقية أو تعبيراتها، كما لا تجسد روح شخصية فؤادة، مؤكدة أن الفن يحتاج إلى الإحساس والروح والإبداع الإنساني، وهي عناصر ترى أنها لا تتحقق بمجرد استخدام التقنيات الحديثة.

جمهور شادية حارس إرثها الفني

وأكدت ناهد شاكر أن جمهور شادية كان دائمًا حريصًا على الدفاع عنها وتصحيح أي أخطاء تتعلق بصورتها أو إرثها الفني، مشيرة إلى أنها تشعر بالاطمئنان لوجود محبيها الذين ينتبهون إلى التفاصيل ويعترضون عندما يرون ما لا يليق بها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن شادية كانت تتمتع بأنوثة مميزة وشخصية تجمع بين الإنسانية والكبرياء والكرامة، مشددة على أن من يرغب في التعرف على حقيقتها بعيدًا عن الصورة النمطية المرتبطة بالدلال وخفة الظل، فعليه مشاهدة فيلم «شيء من الخوف»، الذي يعكس جانبًا مهمًا من شخصيتها الفنية والإنسانية.