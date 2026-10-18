أحمد رمزي يشارك أحمد فهمي بطولة مسلسل نجم الموسم في رمضان 2027

تعاقد أحمد رمزي على المشاركة في بطولة مسلسل نجم الموسم، أمام أحمد فهمي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، على أن يبدأ صناع العمل التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل.



يتكون مسلسل نجم الموسم من 15 حلقة، وهو من إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، برعاية المنتج تامر مرسي، ويعتمد على ورشة كتابة Exi الخاصة بأحمد فهمي، التي تضم ضياء محمد ومحمد عبدالله وأحمد درويش ومعتز حمادي.

وتشارك ياسمين رئيس في بطولة العمل، فيما يجري الاستقرار على باقي الأبطال تمهيدًا لبدء التصوير.

مسلسلات أحمد رمزي

وشارك الفنان احمد رمزي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “فخر الدلتا” الذى حقق نجاحا كبيرا.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، حيث يتناول رحلة البطل بين أحلامه وطموحاته، إلى جانب التحديات التي يواجهها بعد انتقاله إلى القاهرة، في إطار مليء بالمواقف الطريفة والإنسانية التي ميزت العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم تارا عبود، وحنان سليمان، وكمال أبو رية، وعلي السبع، وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، الذين قدموا أداءً ساهم في نجاح العمل وانتشاره بين المشاهدين.