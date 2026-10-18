عزة لبيب عن اتجاه الفنانين لـ تيك توك من أجل التربح: متعلموش بظروف الناس

تحدثت الفنانة عزة لبيب ، عن اتجاه عدد من الفنانين إلى صناعة المحتوى عبر منصة تيك توك، معربة عن احترامها لاختياراتهم، مؤكدة أن الأمر يعود إلى الحرية الشخصية لكل فنان وظروفه الخاصة.

وقالت عزة لبيب، خلال لقائها ببرنامج الحكاية من البداية، تقديم الإعلامية أميرة مجدي، المذاع عبر شاشة قناة المحور، إن اتجاه الفنانين إلى تيك توك حرية شخصية، موضحة أن كل شخص أدرى بظروفه وبالأمور التي تجعله يشعر بالسعادة.

وأضافت أن الفنان عليه الاهتمام بتطوير نفسه والاستعداد الدائم للعمل، حتى في الفترات التي لا يشارك خلالها في أعمال فنية.

كما تحدثت عزة لبيب عن علاقتها بالفنانة ليلى طاهر، مؤكدة أن علاقتهما جيدة، وأنهما يقضيان وقتًا معًا باستمرار، قائلة: علاقتنا جميلة وقاعدين في بيت واحد وعلى طول مع بعض.