داليا إبراهيم: أعتزلت الفن نهائيا دون رجعة.. والحمد لله على ما قدمته

حسمت الفنانة داليا إبراهيم موقفها من العودة إلى التمثيل، مؤكدة أنها لا تفكر في الرجوع إلى الوسط الفني مجددا، بعدما ابتعدت عنه منذ نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أنها تشعر بالرضا عما قدمته خلال مشوارها الفني.

وقالت داليا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد 2: «لا أنا مش راجعة»، مؤكدة أنها اتخذت قرار الابتعاد تدريجيا، وبعد تفكير طويل، حتى وصلت إلى قناعة بأنها اكتفت بما قدمته.

وأضافت داليا إبراهيم أنها لا تتابع أعمالها الفنية عندما تعرض على شاشة التلفزيون، لكنها تحرص على متابعة أخبار زملائها الفنانين وتتمنى لهم التوفيق، موضحة أن مشوارها الفني شمل نحو 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، إلى جانب أعمال في مجال الدبلجة.

وأكدت داليا إبراهيم أنها ما زالت تحب الفن وتستمتع بمتابعته، لكنها تشعر بأن الوقت قد حان للاكتفاء بما قدمته، مفضلة مواصلة حياتها بعيدا عن الأضواء، بما يحقق لها الراحة النفسية والرضا.