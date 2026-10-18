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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليا إبراهيم تكشف عن معاناتها النفسية: اتعرضت للخذلان من أقرب الناس

داليا إبراهيم
داليا إبراهيم
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة داليا إبراهيم، عن مرورها بالعديد من الضغوط والأزمات النفسية الصعبة خلال مراحل مختلفة من حياتها، كان آخرها معاناتها من الاكتئاب النفسي لفترة من الوقت، مؤكدة أن إيمانها بالله عز وجل وتمسكها به كانا السبب الرئيسي في قدرتها على تجاوز تلك المحن والخروج منها.

وقالت داليا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد 2»: «مريت بحاجات كتير جدًا، سبحان الله، مين خرجني منها؟ التمسك بالله خلاني أعدي من حاجات كتير، لأن أنا اتبهدلت قوي في حياتي نفسيًا، مش على مستوى المعيشة، مريت بحاجات وجعتني قوي جدًا، ولكن الحمد لله رب العالمين عديتها بفضله».

وأشارت داليا إبراهيم ، إلى أنها تعرضت لخذلان شديد من أشخاص كثيرين في حياتها، لم تكن تتوقع منهم مثل تلك التصرفات، موضحة أن هذه المواقف تسببت لها في أزمة نفسية قاسية تركت أثرًا كبيرًا بداخلها، لكنها استطاعت تجاوزها بمرور الوقت.

وأضافت داليا إبراهيم ، أنها عانت من تجارب ومواقف مؤلمة أثرت في حالتها النفسية، إلا أنها استطاعت تحويل تلك المعاناة إلى دروس مهمة في حياتها، جعلتها أكثر قوة وصلابة من السابق، كما اكتسبت قدرًا كبيرًا من الصبر والقدرة على مواجهة صعوبات الحياة والتعامل مع أزماتها.

واختتمت داليا إبراهيم حديثها، بالتأكيد أن التجارب القاسية التي مرت بها لم تذهب سدى، بل استفادت منها في اكتساب خبرات حياتية أصبحت تنقلها إلى ابنتها وإلى الآخرين، بهدف مساعدتهم على تجاوز الأزمات والمواقف الصعبة التي قد يتعرضون لها.

وعقبت داليا إبراهيم قائلة: «بقت عندي تجارب شخصية خلتني أتكلم مع الآخرين، ولو لقيت حد في مأزق أو في حاجة، أعرف أقوله أنا مريت بحاجات صعبة عدت عليا»، مشددة على أن تلك التجارب منحتها القدرة على تقديم النصائح والدروس المستفادة من معاناتها الشخصية للآخرين.

داليا إبراهيم الإعلامية نهال طايل برنامج «تفاصيل»

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