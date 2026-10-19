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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ملهاش يد في الموضوع».. داليا إبراهيم تكشف حقيقة اعتزالها بسبب حنان ترك

داليا إبراهيم
داليا إبراهيم
تقى الجيزاوي

حسمت الفنانة داليا إبراهيم الجدل المثار حول الأقاويل التي انتشرت سابقًا بشأن تسبب الفنانة حنان ترك في اتخاذها قرار ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل، مؤكدة أن الأخيرة لم يكن لها أي دور في هذا القرار، وأنه جاء عن قناعة شخصية تامة، دون تدخل أو تأثير من أي شخص آخر.

وأوضحت داليا إبراهيم أنها لا تربطها علاقة صداقة بالفنانة حنان ترك، ولا يوجد أي تواصل بينهما منذ سنوات طويلة، نافية ما تردد بشأن تأثيرها في قرار ابتعادها عن الوسط الفني.

وقالت داليا إبراهيم، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد 2»: «حنان ملهاش يد في الموضوع، بقالي 20 سنة ما قابلتهاش خالص، وناس كتير قعدت في بيوتها، ولطيفة جدًا، وكانوا ممثلين كويس جدًا، وقعدوا واتحجبوا ومحدش يعرف عنهم».

وأضافت داليا إبراهيم أن ارتداء الحجاب ليس الفيصل الوحيد في اتخاذ قرار الابتعاد عن الفن، كما أنه ليس بالضرورة السبب وراء الاعتزال، مشددة على أن قرارها لم يكن مرتبطًا بحنان ترك أو بأي شخصية أخرى.

وتابعت داليا إبراهيم: «الحجاب مش هو الفيصل، ومش ضروري، بس مش حنان ولا حد بعينه، والقرار ده كان من عندي، وحسيت إني أتحجب وكمان أقعد في البيت».

ووجهت الإعلامية نهال طايل سؤالًا إلى داليا إبراهيم حول إمكانية عودتها إلى التمثيل مجددًا حال عرض دور فني عليها يتناسب مع ارتدائها الحجاب، إلا أنها حسمت موقفها بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا تفكر في العودة إلى الوسط الفني تحت أي ظروف، حتى وإن كان الدور يتناسب مع حجابها.

وردت داليا إبراهيم قائلة: «لا، مش هرجع خالص، أنا الحمد لله اكتفيت باللي قدمته وسعيدة، ومش هرجع حتى لو بالحجاب، وأنا مشوار حياتي أخدته خطوة خطوة، ولما باخد قرار باخده عن اقتناع».

وأكدت داليا إبراهيم أنها تشعر بالرضا والسعادة تجاه ما قدمته طوال مشوارها الفني، موضحة أنها اعتادت اتخاذ قرارات حياتها عن اقتناع كامل وبعد تفكير، وهو ما ينطبق على قرار ارتداء الحجاب والابتعاد نهائيًا عن التمثيل.

داليا إبراهيم الإعلامية نهال طايل برنامج «تفاصيل»

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