منى زكي عن غادة عبد الرازق: أستاذة كبيرة وفنانة قوية.. والأخيرة ترد: بحبك

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق، رسالة الي زميلتها الفنانة مني زكي، بعد حديثها الأخيرة عنها فى برنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت غادة عبد الرازق فى منشور عبر موقع إنستجرام : لي الشرف أني أسمع الكلام الجميل ده من نجمة جميلة وعظيمة زيك، شكرًا على قلبك الجميل وعلى إحساسك الراقي.. بس ده مش غريب عليكِ، هيا دي منى زكي، هيا دي سندريلا الفن المصري والعربي.. بحبك.

أستاذة كبيرة وفنانة قوية:

وكانت مني زكي، قد تحدثت عن الفنانة غادة عبد الرازق، مشيدة بموهبتها الكبيرة.

وقالت مني زكي: شوفي بتغيب قد إيه والناس بتستناها في أي لحظة، لأن أي عمل عملته قبل كده علّم كويس أوي في الناس



وتابعت مني زكي قائلة : قصدت أتكلم عنها لأنها لازم تعرف قيمتها ولازم تفهم أن الناس مستنياها.. هي أستاذة كبيرة وفنانة قوية ومتفردة".