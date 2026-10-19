ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسعار العالمية وسعر الدولار، وتأثيرهما على سوق الصاغة في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7175 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، وفقًا للأسعار الواردة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7175 جنيهًا للبيع و7130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5385 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ 4185 جنيهًا للبيع و4160 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: سجل 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري: بلغ 223235 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا: سجل 4184.8 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، نحو 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، ليواصل العيار الأكثر انتشارًا في مصر جذب اهتمام المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن الأصفر.

ويعتمد تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية على سعر الجرام المعلن، إلى جانب قيمة المصنعية والدمغة والضرائب المطبقة، والتي تختلف بحسب نوع المشغولات والشركة أو محل الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويزن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويهتم به قطاع من المواطنين باعتباره أحد أشكال الادخار والاستثمار في الذهب، مع ضرورة مراعاة فرق سعر البيع والشراء وأي تكاليف إضافية عند التعامل.

سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم

سجلت أونصة الذهب عالميًا 4184.8 دولار، فيما بلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 223235 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء.

وتتأثر أسعار الذهب العالمية بعدة عوامل، من بينها تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، وتوقعات الأسواق بشأن الاقتصاد العالمي، فضلًا عن الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل سعر دولار الصاغة نحو 53.34 جنيه، مقابل 53.52 جنيه في البنك، وفقًا للبيانات الواردة.

ويعد سعر الدولار من العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي للأونصة، ومستويات العرض والطلب، وتكاليف التداول والاستيراد.

هل ترتفع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؟

تظل تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، واتجاهات الدولار وأسعار الفائدة، فضلًا عن حركة سعر الصرف ومستويات الطلب في السوق المحلية.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة الأسعار المحدثة قبل اتخاذ قرار الشراء، ومقارنة أسعار البيع والشراء، والاستفسار عن المصنعية والدمغة والتأكد من الحصول على فاتورة موضح بها تفاصيل المشغولات.