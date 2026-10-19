قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات
لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية
اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية
حرائق الغابات في إندونيسيا تلتهم أكثر من 3 هكتارات وتهدد منازل السكان
مسعود علام: دعوة شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة نداءٌ تاريخي لإنقاذ الشعوب وترسيخ السلام
بعد رد اتحاد الكرة.. الزمالك يشكك في عمل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة
كيف حسم الأهلي معركة تجديد محمد هاني دون التراجع عن سياسته المالية؟
توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور
بعد قرار الحكومة.. أسعار البنزين والسولار اليوم
ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية الفرنسي على خلفية أعمال العنف في البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسعار العالمية وسعر الدولار، وتأثيرهما على سوق الصاغة في مصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7175 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، وفقًا للأسعار الواردة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7175 جنيهًا للبيع و7130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: بلغ 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5385 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ 4185 جنيهًا للبيع و4160 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: سجل 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري: بلغ 223235 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء.

سعر أونصة الذهب عالميًا: سجل 4184.8 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، نحو 6280 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، ليواصل العيار الأكثر انتشارًا في مصر جذب اهتمام المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن الأصفر.

ويعتمد تحديد السعر النهائي للمشغولات الذهبية على سعر الجرام المعلن، إلى جانب قيمة المصنعية والدمغة والضرائب المطبقة، والتي تختلف بحسب نوع المشغولات والشركة أو محل الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 50240 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويزن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويهتم به قطاع من المواطنين باعتباره أحد أشكال الادخار والاستثمار في الذهب، مع ضرورة مراعاة فرق سعر البيع والشراء وأي تكاليف إضافية عند التعامل.

سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم

سجلت أونصة الذهب عالميًا 4184.8 دولار، فيما بلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 223235 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء.

وتتأثر أسعار الذهب العالمية بعدة عوامل، من بينها تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، وتوقعات الأسواق بشأن الاقتصاد العالمي، فضلًا عن الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل سعر دولار الصاغة نحو 53.34 جنيه، مقابل 53.52 جنيه في البنك، وفقًا للبيانات الواردة.

ويعد سعر الدولار من العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي للأونصة، ومستويات العرض والطلب، وتكاليف التداول والاستيراد.

هل ترتفع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؟

تظل تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، واتجاهات الدولار وأسعار الفائدة، فضلًا عن حركة سعر الصرف ومستويات الطلب في السوق المحلية.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة الأسعار المحدثة قبل اتخاذ قرار الشراء، ومقارنة أسعار البيع والشراء، والاستفسار عن المصنعية والدمغة والتأكد من الحصول على فاتورة موضح بها تفاصيل المشغولات.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاثنين سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

حالة الطقس

طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

المترو والقطار الكهربائي الخفيف

تعديل مرتقب.. مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف قبل تطبيق التوقيت الشتوي 2026

محكمة

الاستعلام عن الأحكام الجنائية وأحكام الأسرة.. الخطوات والشروط

بنك ناصر الاجتماعي

من الدعم إلى الإنتاج.. بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويلاً حتى 30 ألف جنيه لمستفيدي «تكافل وكرامة»

بالصور

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد