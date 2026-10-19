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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبادرة شيخ الأزهر للوساطة وإنهاء الحروب.. دعوة لتقريب وجهات النظر ومحو الخلافات العربية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي سعيد حجازي، أن دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة لإنهاء الحروب والصراعات في المنطقة العربية، تمثل تحركا مهما لنزع فتيل الأزمات، وتعزيز فرص السلام والاستقرار، والحفاظ على وحدة الأمة وصون دماء أبنائها.


وقال سعيد حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مبادرة شيخ الأزهر تتكامل مع التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمن المنطقة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الدول العربية والإسلامية من أصحاب الحكمة والرغبة في تحقيق السلام.

وأوضح أن مهمة اللجنة المقترحة لا تقتصر على معالجة صراع بعينه، وإنما تمتد إلى تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات بين أبناء الأمة الواحدة، بما يسهم في وقف التصعيد والحفاظ على مقدرات الدول العربية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا».

وأضاف أن دعوة شيخ الأزهر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة، مؤكدا أن الحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها يمثل أولوية، وأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يرتبط باستقرار المنطقة والأمن القومي المصري.

الأزهر شيخ الأزهر الحروب الدكتور أحمد الطيب الأزهر الشريف

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