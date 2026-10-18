قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يناقش الأسعار وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية والتعليم
مونديال اليد في المغرب| ناشئات مصر يهزمن سويسرا ثالث أوروبا
قادمة من تل أبيب.. قنبلة تجبر طائرة نمساوية على الهبوط في بلغاريا
رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد فوزهم على ثالث أوروبا في المونديال
الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية لتعزيز الأمن القومي
أحمد حسن يكشف تفاصيل فوز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب والناشئين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد
فرنسا .. اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 عنصر أمن نتيجة أعمال العنف
ماكرون: تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تفاقم مخاوف الفرنسيين بشأن تكاليف المعيشة وأسعار الوقود
انقطاع المياه عن مناطق واسعة بالفيوم بسبب كسر مفاجئ بمحطة العزب الجديدة
الخارجية: الحلول العسكرية لن تنهي الأزمة.. والتنسيق مع الرياض مستمر لاحتواء التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دورة لواعظات الأزهر في مهارات الدعوة وأساليب التضليل الإعلامي.. صور

دورة لواعظات الأزهر في مهارات الدعوة وأساليب التضليل الإعلامي
دورة لواعظات الأزهر في مهارات الدعوة وأساليب التضليل الإعلامي
محمد شحتة

واصلت الدورة التدريبية المشتركة لواعظات الجزائر ومصر، التي تنظمها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 10 إلى 25 من أكتوبر 2026، فعالياتها العلمية والتدريبية، من خلال محاضرات متخصصة وورش عمل تستهدف تنمية المعارف العلمية والمهارات الدعوية للواعظات، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وقدم الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، محاضرتين حول أساليب التضليل الإعلامي، تناول خلالهما أبرز الأساليب المستخدمة في توجيه الرسائل الإعلامية والتأثير في المتلقي، وأهمية تنمية الوعي النقدي والقدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمعلومات المضللة، بما يعزز قدرة الواعظات على التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي، وتوجيه الجمهور نحو الفهم الصحيح.

كما ألقى الدكتور ماهر الفرماوي - المدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والقارئ بالإذاعة والتليفزيون، محاضرة حول القراءات القرآنية، متناولًا هذا العلم في ضوء التأصيل العلمي، بما يسهم في تعزيز الحصيلة المعرفية للواعظات، ودعم تأهيلهن العلمي في علوم القرآن الكريم.

واختُتمت الفعاليات بورشة عمل قدمها الشيخ عبد العزيز معروف - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون التدريب، حول كتاب "الحكم العطائية" لابن عطاء الله السكندري، تناولت عددًا من الحكم والمعاني التربوية والإيمانية التي يزخر بها الكتاب، في سياق تنمية المعارف العلمية والفكرية للمشاركات، وتعزيز قدراتهن في مجال الوعظ والإرشاد الديني.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والمهني للواعظات المصريات والجزائريات، وتبادل الخبرات بينهما، وتنمية قدراتهن على التعامل مع القضايا الفكرية والإعلامية والمجتمعية، بما يدعم تطوير الخطاب الديني، ويعزز دوره في نشر الوعي وخدمة المجتمع.

وزارة الأوقاف الأوقاف الواعظات أكاديمية الأوقاف الدولية أساليب التضليل الإعلامي أسامة رسلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الليثي

رئيس اتحاد "إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي": مصر والسعودية شراكة مصير وأخوة تاريخية راسخة لا تهزها المتغيرات

وليد توفيق

الأربعاء.. وليد توفيق وأمل غربي يحييان حفلا بمهرجان الموسيقى العربية الـ 34 وانطلاق مؤتمره العلمي

فيلم «بين شطين»

«بين شطين» يحصد المركز الأول في مسابقة «عيش» للأفلام بمهرجان الجونة السينمائي 2026

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

المزيد