دورة لواعظات الأزهر في مهارات الدعوة وأساليب التضليل الإعلامي.. صور

واصلت الدورة التدريبية المشتركة لواعظات الجزائر ومصر، التي تنظمها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 10 إلى 25 من أكتوبر 2026، فعالياتها العلمية والتدريبية، من خلال محاضرات متخصصة وورش عمل تستهدف تنمية المعارف العلمية والمهارات الدعوية للواعظات، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وقدم الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، محاضرتين حول أساليب التضليل الإعلامي، تناول خلالهما أبرز الأساليب المستخدمة في توجيه الرسائل الإعلامية والتأثير في المتلقي، وأهمية تنمية الوعي النقدي والقدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمعلومات المضللة، بما يعزز قدرة الواعظات على التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي، وتوجيه الجمهور نحو الفهم الصحيح.

كما ألقى الدكتور ماهر الفرماوي - المدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والقارئ بالإذاعة والتليفزيون، محاضرة حول القراءات القرآنية، متناولًا هذا العلم في ضوء التأصيل العلمي، بما يسهم في تعزيز الحصيلة المعرفية للواعظات، ودعم تأهيلهن العلمي في علوم القرآن الكريم.

واختُتمت الفعاليات بورشة عمل قدمها الشيخ عبد العزيز معروف - عضو مكتب مساعد الوزير لشئون التدريب، حول كتاب "الحكم العطائية" لابن عطاء الله السكندري، تناولت عددًا من الحكم والمعاني التربوية والإيمانية التي يزخر بها الكتاب، في سياق تنمية المعارف العلمية والفكرية للمشاركات، وتعزيز قدراتهن في مجال الوعظ والإرشاد الديني.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والمهني للواعظات المصريات والجزائريات، وتبادل الخبرات بينهما، وتنمية قدراتهن على التعامل مع القضايا الفكرية والإعلامية والمجتمعية، بما يدعم تطوير الخطاب الديني، ويعزز دوره في نشر الوعي وخدمة المجتمع.