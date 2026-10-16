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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يزوران أطفال مستشفى 57357 بالإسماعيلية

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية
أ ش أ

أجرى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، اليوم /الجمعة/، زيارة أطفال مستشفى «57357» بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بدعوة من اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وعماد عويس مدير العلاقات الخارجية بالمستشفى، والشيخ عبدالخالق العطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وحرص وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية خلال الزيارة على الاطمئنان على الأطفال، والاستماع إليهم، ورفع روحهم المعنوية، كما تحدثا مع ذويهم، في أجواء اتسمت بالود والفرح.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري حرصه على زيارة الأطفال مجددًا داخل المستشفى، والاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم، وسط تفاعل الأطفال معه.

وقال وزير الأوقاف، خلال مداخلة إعلامية لعدد من القنوات الفضائية على هامش الزيارة، إن هذا اليوم يجمع بين مشاركة أبناء محافظة الإسماعيلية احتفالاتهم بعيدها القومي، وافتتاح مسجد الجزارية، إلى جانب متابعة جهود مبادرة «تحصين وبناء الوعي» والاطمئنان على أطفال مستشفى «57357».

وأكد حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التواصل مع أبناء المحافظة، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ القيم الدينية والوطنية، فضلًا عن دعم الجوانب الإنسانية والمجتمعية.

الدكتور أسامة الأزهري لدكتور نظير عياد مستشفى «57357»

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