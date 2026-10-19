قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليابان تسعى لحل النزاع الإقليمي مع روسيا بعد 70 عاما من الإعلان المشترك
7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات
لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية
اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية
حرائق الغابات في إندونيسيا تلتهم أكثر من 3 هكتارات وتهدد منازل السكان
مسعود علام: دعوة شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة نداءٌ تاريخي لإنقاذ الشعوب وترسيخ السلام
بعد رد اتحاد الكرة.. الزمالك يشكك في عمل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة
كيف حسم الأهلي معركة تجديد محمد هاني دون التراجع عن سياسته المالية؟
توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور
بعد قرار الحكومة.. أسعار البنزين والسولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: التحرك المصري يحمي الأمن القومي العربي ويردع التصعيد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أن التحرك المصري تجاه التطورات الإقليمية الراهنة يستهدف حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة، في ظل تصاعد التوترات والصراعات وتزايد المخاطر التي تهدد أمن الدول العربية.

وأوضح الكشكي، خلال استضافته على قناة إكسترا نيوز، أن الموقف المصري ينطلق من رؤية استراتيجية شاملة لطبيعة التحديات المحيطة بالمنطقة، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها خرائط النفوذ الإقليمي والدولي، وما تفرضه من تحديات على استقرار الدول العربية وسيادتها.

تحذيرات مصرية مبكرة من اتساع نطاق الحرب

وأشار رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي إلى أن تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 8 أكتوبر 2023، من اتساع نطاق الحرب في المنطقة، عكس إدراكًا مبكرًا للتداعيات المحتملة للتصعيد العسكري.

وأضاف أن التطورات التي شهدتها المنطقة لاحقًا أكدت خطورة هذه التحذيرات، في ظل حالة من الاضطراب الإقليمي أتاحت المجال أمام صراعات النفوذ ومحاولات فرض السيطرة، بما يهدد استقرار الدول وشعوبها.

مصر والسعودية ركيزتان لاستقرار المنطقة

وشدد الكشكي على أن الأمن الخليجي والعربي يمثل جزءًا رئيسيًا من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية تمتلكان مقومات القوة السكانية والاقتصادية والعسكرية التي تجعلهما ركيزتين أساسيتين لاستقرار المنطقة.

وحذر من أن استمرار حالة عدم الاستقرار قد يفتح الباب أمام محاولات تغيير خرائط المنطقة وفرض واقع جديد على شعوبها، في ظل التنافس بين مشروعات إقليمية ودولية تسعى إلى توسيع نفوذها وتحقيق مصالحها الاستراتيجية.

التحرك المصري يرفض توسيع دائرة الحرب

وأكد رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي أن التحرك المصري في المرحلة الراهنة يحمل رسالة واضحة برفض توسيع نطاق الحرب، والعمل على دفع الأطراف المتصارعة إلى إعادة حساباتها، بما يسهم في احتواء التوترات ومنع تفاقم الأزمات.

وأوضح أن الهدف الأساسي للتحركات المصرية يتمثل في الحفاظ على الاستقرار وصون سيادة الدول وحماية الأمن القومي العربي، في إطار التعامل مع التحديات الإقليمية وفق رؤية استراتيجية تراعي طبيعة المخاطر وتداعياتها المحتملة.

تداعيات التوترات تمتد إلى البحر الأحمر وقناة السويس

ولفت الكشكي إلى أن أي تهديد لاستقرار المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول العربية لا تقتصر تداعياته على حدود الدولة المستهدفة، بل يمكن أن يمتد تأثيره إلى مناطق استراتيجية تشمل البحر الأحمر وباب المندب والقرن الإفريقي وقناة السويس.

وأشار إلى أن الترابط بين هذه المناطق يجعل التعامل مع التحديات الإقليمية ضرورة لحماية المصالح العربية، في ظل تداخل الملفات الأمنية والاستراتيجية وتأثيرها المباشر في استقرار المنطقة.

واختتم الكشكي بالتأكيد على أهمية التحرك المصري في مواجهة التوترات الراهنة، بما يدعم الاستقرار الإقليمي ويحمي الأمن القومي العربي ويحد من مخاطر اتساع دائرة الصراعات.

التحديات الإقليمية الامن القرمي الامن القومي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

حالة الطقس

طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

اعمار منزل

إعمار وتطوير 546 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

جانب من الحدث

تموين الوادي الجديد يحرر 137 محضرًا خلال أسبوع ويضبط لحومًا ودواجن منتهية الصلاحية

قافلة بيطرية بقرية الزاوية

أسيوط: فحص وعلاج 1643 حالة من الماشية خلال قافلة بيطرية بقرية الزاوية

بالصور

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد