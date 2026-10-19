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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شانجان ايدا 2027 الصينية

شانجان ايدا موديل 2027
شانجان ايدا موديل 2027
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الصينية موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شانجان ايدا موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان ايدا موديل 2027، وتنتمي ايدا لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شانجان ايدا موديل 2027

شانجان ايدا موديل 2027

تمتلك سيارة شانجان ايدا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شانجان ايدا موديل 2027

شانجان ايدا موديل 2027

تحصل سيارة شانجان ايدا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة  1500 سي سي، وتنتج قوة 109 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شانجان ايدا موديل 2027

تحتوي سيارة شانجان ايدا موديل 2027 علي العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكي لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية .

شانجان ايدا موديل 2027

ويوجد بـ شانجان ايدا موديل 2027 أيضا، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر شانجان ايدا موديل 2027

شانجان ايدا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة  شانجان ايدا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  شانجان ايدا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 925 ألف جنيه .

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