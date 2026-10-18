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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2027 تبدأ من 900 ألف جنيه

سيارات عائلية 2027 جديدة في مصر
سيارات عائلية 2027 جديدة في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جي أي سي جي اس فور ماكس، وام جى ZS، وسيتروين C3 اير كروس، وهافال جوليان، وشيرى تيجو 4 برو .

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 174 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027

تباع سيارة جي أي سي جي اس فور ماكس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 336 ألف جنيه .

ام جى ZS موديل 2027

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 180 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ZS موديل 2027

تبدأ أسعار سيارة ام جى ZS موديل 2027 في سوق السيارات المصري من مليون و 49 ألف جنيه، وتصل إلي مليون و 175 ألف جنيه .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سعة خزان وقود سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 يصل إلي 44 لتر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

يصل سعر سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 120 ألف جنيه .

هافال جوليان موديل 2027

عزم دوران سيارة هافال جوليان موديل 2027 يصل إلي 220 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال جوليان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 155 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

قوة سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تصل إلي 111 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة شيرى تيجو 4 برو جي أي سي جي اس فور ماكس ام جى ZS موديل 2027 سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 سيتروين C3 اير كروس هافال جوليان موديل 2027 جوليان تيجو 4 برو موديل 2027 C3 اير كروس هافال جوليان شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

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