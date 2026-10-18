أسعار فورثينج تي 5 2027 بعد الزيادات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فورثينج تي 5 موديل 2027

وتوافرت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج تي 5 موديل 2027، وتنتمي تي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك فورثينج تي 5 موديل 2027

فورثينج تي 5 موديل 2027

سعة خزان وقود سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ فورثينج تي 5 موديل 2027

فورثينج تي 5 موديل 2027

زودت سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled .

مواصفات فورثينج تي 5 موديل 2027

تحتوي سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

فورثينج تي 5 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 أيضا، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Touch Screen .

سعر فورثينج تي 5 موديل 2027

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .