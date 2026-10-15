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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 تبدأ من 665 ألف جنيه

سيارات جديدة 2027 متوافرة في مصر
سيارات جديدة 2027 متوافرة في مصر
إبراهيم القادري

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بي ام دبليو 520، ومازدا 3، وبروتون ساجا، وسكودا أوكتافيا A8، ونيسان صنى.

 

نيسان صنى موديل 2027

قوة سيارة نيسان صنى موديل 2027 تصل إلى 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 41 لترا، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

نيسان صنى موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2027

عزم دوران سيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2027 يصل إلى 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و825 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 2 مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه.

مازدا 3 موديل 2027

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لترا، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مازدا 3 موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة مازدا 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و609 آلاف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و619 ألف جنيه.

بروتون ساجا موديل 2027

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2027 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وبها قوة 95 حصانا، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصرية بفئة واحدة سعرها 685 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا موديل 2027

خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 يصل إلى 45 لترا، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

شيفروليه أوبترا موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 765 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 790 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري طرازات السيارات السيارات الجديدة موديل 2027 نيسان صنى موديل 2027 سكودا اوكتافيا A8 اوكتافيا A8 موديل 2027 مازدا 3 موديل 2027 ساجا موديل 2027 بروتون ساجا موديل 2027 شيفروليه أوبترا

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