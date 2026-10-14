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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سكودا سوبيرب 2027 بـ 2 مليون و350 ألف جنيه

سكودا سوبيرب موديل 2027
سكودا سوبيرب موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سكودا سوبيرب موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا سوبيرب موديل 2027، وتنتمي سوبيرب لفئة السيارات السيدان .

محرك سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

تحصل سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 190 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 244 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سكودا سوبيرب موديل 2027

زودت سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سكودا سوبيرب موديل 2027

ويوجد بـ سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 ايضا، Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS .

وسائل الأمان بـ سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

تحتوي سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

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