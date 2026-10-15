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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين.. كيا كي 4 و سكودا سوبيرب 2027

كيا كي 4 و سكودا سوبيرب 2027
كيا كي 4 و سكودا سوبيرب 2027
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا كي 4 و سكودا سوبيرب موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

زودت سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

تحصل سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كيا كي 4 موديل 2027

كيا كي 4 موديل 2027

تمتلك سيارة كيا كي 4 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كيا كي 4 موديل 2027

كيا كي 4 موديل 2027

تستمد سيارة كيا كي 4 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 264 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر كيا كي 4 موديل 2027

كيا كي 4 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 519 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 719 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 859 ألف جنيه .

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