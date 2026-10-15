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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات كل فئات كيا سيلتوس 2027 .. صور

كيا سيلتوس موديل 2027
كيا سيلتوس موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سيلتوس موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سيلتوس موديل 2027، وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2027

زودت سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مثبت سرعة، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers .

كيا سيلتوس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 أيضا، Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مرايات فرش مقاعد من الجلد، وبها فتحة سقف بانوراما .

محرك كيا سيلتوس موديل 2027

 كيا سيلتوس موديل 2027

تستمد سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 247 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا سيلتوس موديل 2027

 كيا سيلتوس موديل 2027

تحتوي سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera .

سعر كيا سيلتوس موديل 2027

 كيا سيلتوس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 369 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 524 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

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