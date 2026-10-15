سعر سمارت #2 الكهربائية في السعودية

كشفت شركة سمارت عن طرازها الجديد سمارت #2 الكهربائية، وتنتمي #2 لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وقد عادت سمارت بعد توقف إنتاج فورتو الشهيرة في 2024، وتمتلك تصميم يحافظ على هوية السيارة الأصلية وتقنيات أكثر تطوراً ومدى قيادة يتجاوز ضعف ما كانت توفره فورتو الكهربائية السابقة.

سمارت #2 الكهربائية

محرك سمارت #2 الكهربائية

تحصل سيارة سمارت #2 الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي خلفي بقوة 81 حصان، وبها بطارية توفر مدى يصل إلى 290 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 130 نيوتن/متر، وتعمل بنظام دفع خلفي، وبها بطارية سعة 35.8 كيلووات/ساعة .

سمارت #2 الكهربائية



وتدعم سيارة سمارت #2 الكهربائية الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 65 كيلووات، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 20 دقيقة .

مواصفات سمارت #2 الكهربائية

سمارت #2 الكهربائية

احتفظت سمارت #2 الكهربائية بالهيكل القصير والمرتفع نسبياً الذي اشتهرت به فورتو، مع سقف يبدو منفصل بصرياً عن بقية الهيكل ونوافذ جانبية دون إطارات، وبها مقدمة بمصابيح جديدة حادة التصميم، وشبك يتضمن زخارف شبكية بلون الهيكل، وحصلت الخلفية على مصابيح دائرية وباب صندوق مقسم إلى جزأين على الطريقة التقليدية لسيارات سمارت الصغيرة.

سمارت #2 الكهربائية

وتم استخدام مقابض أبواب تقليدية بـ سمارت #2 الكهربائية وعجلات أصغر وتصميماً أبسط للصدادات بجانب الاستغناء عن الشاشات الصغيرة التي كانت مدمجة في فتحات التهوية الأمامية.

ويمكن لسيارة سمارت #2 الكهربائية ان تقوم بعمل مناورات في الشوارع الضيقة ومواقف السيارات المزدحمة، وهي الميزة الأساسية التي اشتهرت بها سمارت منذ إطلاق أول موديلاتها قبل نحو ثلاثة عقود.

سمارت #2 الكهربائية

كما ساعدت الزيادة المحدودة في الطول على تحسين الاستفادة من المساحة الداخلية دون تغيير طبيعة السيارة الصغيرة، واعتمدت سمارت علي تصميم داخلي بسيط يركز على توفير أكبر مساحة ممكنة للراكبين، وبها لوحة قيادة تضم فتحات تكييف دائرية وشاشتين رقميتين، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.1 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصه، وبها عجلة قيادة ثلاثية الأذرع بأزرار مدمجة، وقاعدة مخصصة لتثبيت الأجهزة والإكسسوارات داخل المقصورة.

سمارت #2 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة سمارت #2 الكهربائية بها، سقف زجاجي، وبها مقاعد مدفأة، وفرش من الجلد الصناعي، وبها نظام صوتي من سنهايزر يضم سبع سماعات.

سعر سمارت #2 الكهربائية

تباع سيارة سمارت #2 الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 89 ألف ريال سعودي .