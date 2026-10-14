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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بزيادة 50 ألف جنيه.. كيا سيلتوس 2027 في مصر

كيا سيلتوس موديل 2027
كيا سيلتوس موديل 2027
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 وذلك بعد ارتفاع أسعارها، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سيلتوس موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سيلتوس موديل 2027، وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك كيا سيلتوس موديل 2027

كيا سيلتوس موديل 2027

تحصل سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 247 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا سيلتوس موديل 2027

كيا سيلتوس موديل 2027

زودت سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera .

أبعاد كيا سيلتوس موديل 2027

كيا سيلتوس موديل 2027

تأتى سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4385 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1620 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2630 مم .

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2027

تحتوي سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب .

سعر كيا سيلتوس موديل 2027

كيا سيلتوس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسفة واحدة سعرها مليون و 369 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسفة واحدة سعرها مليون و 524 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسفة واحدة سعرها مليون و 674 ألف جنيه .

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